Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Kapadokya Turnuvası'nda Dünya Dördüncüsü Oldu - Son Dakika
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Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Kapadokya Turnuvası'nda Dünya Dördüncüsü Oldu

Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Kapadokya Turnuvası\'nda Dünya Dördüncüsü Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Kapadokya 2025 Turnuvası'nda U11 kategorisinde birincilik elde ederek dünya dördüncülüğüne yükseldi. 50 ülkeden 350 sporcu arasından başarılı bir performans sergileyen Üstündağ, Muğla'yı gururlandırdı.

19.02.2025 14:55  Güncelleme: 14:57
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ WTT Gençler Kapadokya 2025 Turnuvası'nda U11'de birinci olarak dünya dördüncülüğüne yükseldi ve Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) 2025 faaliyet programında yer alan WTT Gençler Kapadokya Turnuvası, Nevşehir'de düzenlendi. 50 ülkeden 350 sporcunun katıldığı turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Sporcusu Aybige Feride Üstündağ U11 Kızlarda birinci oldu. Aybige Feride Üstündağ bu başarısı ile puanını 57'ye yükseltti ve Dünya dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan WTT (World Table Tennis) Youth Contender (Genç Yetenekler) Kapadokya Uluslararası Turnuva Nevşehir'de düzenlendi. Turnuvada, tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen grup maçlarında, sporcular üstün performanslarını sergileyerek eleme aşamalarına yükselmeye hak kazandı. Yüksek rekabetin yaşandığı maçlarda, hem teknik hem de stratejik beceriler ön plana çıktı.

Üstündağ dünya dördüncüsü oldu

WTT Gençler Kapadokya 2025 Turnuvası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aybige Feride Üstündağ U11 Tek Kızlarda 1.liği ile puanını 57'ye yükselterek ITTF U11 Kızlar Dünya sıralamasında 4.sıraya yerleşti. Aybige Feride Üstündağ daha önce de Sivas'ta düzenlenen seçmelerde U11 kategorisinde 208 sporcu arasında ve Amasya En İyi 16'lar yarışmasında Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Başkan Aras: "Aybige kızımızla gurur duyuyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kapadokya'da düzenlenen ve 50 ülkeden 350 sporcunun katıldığı Turnuvada elde ettiği başarıyla Dünya dördüncülüğüne yükselen Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörünü kutladı.

Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımız bizleri gururlandırmaya, ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige'de Kapadokya düzenlenen turnuvada elde ettiği başarılarla dünya dördüncülüğüne yükseldi ve bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği olan başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere tüm ekibimizi, Aybige evladımızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla Muğlamızı, ülkemizi gururlandırmaya, kendilerini geliştirmeye, fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller olarak örnek olmaya devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Kapadokya Turnuvası'nda Dünya Dördüncüsü Oldu - Son Dakika

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