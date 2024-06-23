Ayder Boğa Güreşleri: Boğalar Kıyasıya Mücadele Etti - Son Dakika
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Yerel

Ayder Boğa Güreşleri: Boğalar Kıyasıya Mücadele Etti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen Ayder boğa güreşlerinde 70 boğa, 5 farklı kategoride mücadele etti. Boğa sahipleri heyecanla güreşleri izlerken, bazı boğalar hemen sonuca giderken bazıları ise güreşmeden arenayı terk etti. Dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 400 bin lira ödül verildi. Boğa güreşleri, bölgenin geleneksel kültürü olarak her yıl düzenleniyor ve büyük ilgi görüyor.

23.06.2024 14:30
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm bölgesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 28'incisi düzenlenen Ayder boğa güreşlerinde boğalar kıyasıya mücadele etti.

Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası Galer Düzü'nde bulunan arenada baş, başaltı, küçük orta ve büyük orta ve ayak kategorisi olmak üzere 5 kategoride yarışan 70 boğa kıran kırana mücadele etti. Boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırayla arenaya alındı. Boğa sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar hemen sonuca giderken, bazı boğalar ise hiç güreşmeden arenayı terk ederek sahibinin hüsrana uğramasına sebep oldu. Güreşlerde boğaların sahipleri güreşi kendi boğası kazanabilmesi için yanına yaklaşarak onunla konuşuyor. Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 400 bin lira ödül verildi.

"Boğalar muhteşem"

Boğa güreşi festivalinin kendileri için eğlenceli geçtiğini söyleyen Osman Çamkerte, "Boğa festivali çok güzel geçiyor. Katılım çok güzel. Boğalar muhteşem. Çamlıhemşin'de artık geleneksel olarak düzenleniyor. Artvin yöresinde de bu güreşler oluyor. Buradaki şampiyonlar Türkiye şampiyonasına gidiyor. Buradaki birincileri oraya gönderiyorlar. Süper eğleniyoruz. Hava da muhteşem" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim kültürümüzdür"

Boğa güreşlerinin kendilerinin bir kültürü olduğunu ve her yıl izlemek için geldiklerini ifade eden Havva Şen, "Burası çok güzel. Boğa güreşlerine geldik. Şimdi de onları izliyoruz. Her sene izliyoruz. Bu bizim kültürümüzdür. Çok da güzeldir. Biz burada eğleniyoruz. Eğlenmezsek gelmeyiz. Eğleniyoruz ki geliyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayder Boğa Güreşleri: Boğalar Kıyasıya Mücadele Etti - Son Dakika

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