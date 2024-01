Ayder Yaylası\'nda Kardan Adam Festivali Başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 16.'sı düzenlenen Kardan Adam Festivali başladı.

Festival için Türkiye'nin birçok ilinden Ayder Yaylası'na gelen vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Vatandaşların yanlarında getirdikleri poşet ve kızaklarla beraber yokuştan aşağıya kayarak keyifli vakit geçirdi. Vatandaşlar kaydıkları esnada ufak kazalarda geçirdi. Aynı zamanda büyük horon halkaları kuruldu. Trafik nedeniyle aksamaların yaşanmaması için Ayder Yaylası'nda araçlar için önlem alındı. Ayder'in girişinde araçların yayladaki festival alanına kadar gitmesine izin vermedi. Bu nedenle vatandaşlar otoparktan festival alanına kadar yürüyerek çıktı.

"Festival için İstanbul'dan geldik"

Festival için İstanbul'dan Ayder'e geldiklerini söyleyen Sümeyye Tekin, "Ayder'i çok güzel bulduk. Festival için İstanbul'dan geldik. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyoruz. Daha önce bu kadar yüksekten kaymamıştım. İlk defa kaydım. Çok eğlenceliydi. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

"Ayder yeşiliyle de beyazıyla da çok güzel bir yer"

Ayder'in beyaz görüntüsüyle güzel bir yer olduğunu dile getiren Uğur Özdemir, "Ayder yeşiliyle de beyazıyla da çok güzel bir yer. Festival çok güzel. Kaymak için şambrel de olsa güzel olacaktı. Onla daha güzel kayılıyordu. Buraya çok geldim. Muşambayla fazla kayamazsın. Şambrel olursa daha hızlı kayılır. O daha zevkli oluyordu" ifadelerini kullandı.

Festivalde güzel vakit geçirdiklerini belirten Sıla Çap, " Ankara'da üniversite okuyorum. Ayder çok güzel. Hava çok güzel. Etkinliklerde çok güzel. Horon oynuyoruz, kayıyoruz. Güzel bir ortam. Arkadaşlarımızla beraber kaydık. Çok sıcak ve keyifli bir ortam" şeklinde konuştu.

Bu yıl ilk kez geldiği festivale artık her yıl geleceklerini ifade eden Fatih Aslan, "Kışı yaza göre daha aksiyonlu buluyorum. İnsanların daha çok bir araya gelip. Kaynaştığı bir yer olarak görüyorum. Festivale gelme nedenim çocuğum. Geldik, şimdi gitmek istemiyor. Her çocuk gibi burada kalmak istiyor. Çocuklarımızı kaydırıyoruz. Buraya daha önce kamp için gelmiştim. Festival olarak ilk kez geldim ama artık her zaman gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE