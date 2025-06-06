Aydın Belediyesi\'nden Bayramda Lokum İkramı

Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini paylaşmak isteyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayram namazının ardından cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Belediye ekipleri, sabah erken saatlerde cami önlerinde stantlar kurarak namazdan çıkan vatandaşlara lokum dağıttı. Vatandaşlar, bu nazik jest karşısında memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Tüm vatandaşlara hayırlı bayramlar dileyen Başkan Çerçioğlu; "Bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Biz de bayram namazının ardından vatandaşlarımızla bu sevinci paylaşmak istedik. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN