Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Efeler Cumartesi Pazarı\'nda vatandaşlarla buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Efeler'de de gelecek dönemde birçok yatırımı vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Çerçioğlu, özellikle sosyal belediyeciliği üst seviyede uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti. Pazarda Çerçioğlu ile sohbet eden emekli vatandaşlar, geçim sıkıntısı yaşadıklarından yakınarak, Çerçioğlu'nu sosyal belediyecilik çalışmalarından dolayı kutladı.

Pazar esnafı, kendilerinden alışveriş yapan Çerçioğlu'na uzun saatler boyunca siftah yapamadıklarını anlattı. Yaşadıkları ilçeden yola çıkıp en yakın ilçenin pazarında tezgah açabilmek için en az 500 TL'lik akaryakıt harcamaları gerektiğini belirten pazar esnafı, "Pazarcılık çok çileli bir iş ama geçinebilmek için başka çaremiz maalesef yok. Çocuklarımızın karnı doysun, okusun istiyoruz ama onların gelecekleri konusunda da karamsarız. Bazı günler halden ürünlerimizi alıp buraya gelmek için yaktığımız mazotun parasını bile çıkaramıyoruz. Sabaha karşı saat 04.00'te kalkıp akşama kadar çalışıp elimizde kalan paraya bakınca Türkiye'nin geldiği yeri görebiliyoruz. Bir kilo almak yerine yarım kilo almak zorunda kalan vatandaşlarımızın geldiği durum bizleri de etkiliyor, üreticiyi de etkiliyor" diye konuştu.