Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hakem Halil Umut Meler\'e yapılan saldırıyı kınadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıyı kınayan mesajında, "Türk sporunda, adil rekabet ortamının ve dostluk ruhunun devam etmesini diliyorum" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.

"Başkan Çerçioğlu saldırıyı kınadı"

Bu olayın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili sosyal medyadan bir kınama mesajı yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında, " MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk sporunda, adil rekabet ortamının ve dostluk ruhunun devam etmesini diliyorum" sözlerine yer verdi. - AYDIN