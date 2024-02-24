Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kendilerine desteklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyleyen vatandaşlar, ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırım ve hizmetler için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Diğer ilçelerde olduğu gibi Efeler'de de önümüzdeki dönemde birçok yatırımı vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Çerçioğlu, özellikle sosyal belediyeciliği üst seviyede uygulamayı sürdüreceklerini belirtti. Pazarda Çerçioğlu ile sohbet eden emekli vatandaşlar, büyük geçim sıkıntısı yaşadıklarının altını çizerek Çerçioğlu'nu sosyal anlayışını uyguladığı için kutladı.
Pazar esnafı, kendilerinden alışveriş yapan Çerçioğlu'na uzun saatler boyunca siftah yapamamaktan şikayet etti. Yaşadıkları ilçeden yola çıkıp en yakın ilçenin pazarında tezgah açabilmek için en az 500 TL'lik akaryakıt harcaması yapmaları gerektiğini belirten pazar esnafı, "Pazarcılık çok çileli bir iş ama geçinebilmek için başka çaremiz maalesef yok. Çocuklarımızın karnı doysun, okusun istiyoruz ama onların gelecekleri konusunda da karamsarız. Bazı günler halden ürünlerimizi alıp buraya gelmek için yaktığımız mazotun parasını bile çıkaramıyoruz. Sabaha karşı saat 04.00'te kalkıp akşama kadar çalışıp elimizde kalan paraya bakınca Türkiye'nin geldiği yeri görebiliyoruz. Bir kilo almak yerine yarım kilo almak zorunda kalan vatandaşlarımızın geldiği durum bizleri de etkiliyor, üreticiyi de etkiliyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Efeler Cumartesi Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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