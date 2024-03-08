Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kadınlarla Kahvaltıda Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlenen kahvaltıda kadınlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin'in de eşlik ettiği Çerçioğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceklerinin altını çizen Çerçioğlu, "Biz kadın dostu bir belediyeyiz. Büyükşehir Belediyesi'ne iş başvurularında eşitler arasında her zaman kadınlarımızı tercih ettik. Çünkü kadınlar ekonomik özgürlüklerini elde edebilmeli ki çocuklarına, özellikle de kız çocuklarına daha iyi eğitim verebilmeli. Özellikle çalışan dezavantajlı annelerin çocukları için kreşler açtık ve kreş ücretlerini minimumda tuttuk. Bunun yanında kırsaldaki kadınlarımıza sakız koyunları hibe ederek destek olduk" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi'nin otizm konusunda da birçok çalışma yaptığını hatırlatan Çerçioğlu; Karacasu, Nazilli, Efeler Germencik ve Kuşadası ilçelerinde otizm destek merkezleri açtıklarını söyledi.

Çerçioğlu'ndan 'Anne-çocuk kart' müjdesi

Halk Ege Et marketlerinde emeklilere ette yüzde 20 indirim yaptıklarını hatırlatan Çerçioğlu, "Anne- Çocuk Kartı" ile annelere de süt ve süt ürünlerinde yüzde 20 indirim sağlayacaklarını belirtti. Çerçioğlu, bu indirimlerin önümüzdeki beş yıl boyunca süreceğinin de altını çizdi. Çerçioğlu, kadın istihdamına özel önem verdiklerini, bunun için de Halk Ege Et marketlerinde Türkiye'nin dört bir tarafından kadın kooperatiflerinin ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını belirtti. Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde kadın istihdamını iki katına çıkaracaklarını söyleyip, "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde birçok kadın yöneticinin bulunduğunu hatırlatan Çerçioğlu, "Aydın'ı kadınlarla birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya katılan kadınlar, kendilerine verilen destekler için Çerçioğlu'na teşekkür etti. Kahvaltıda Çerçioğlu ile bir araya gelen Aydınlı kadın muhtarlar da Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini belirtti. - AYDIN