Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karacasu Pazarı\'nda Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla ve pazar esnafıyla buluştu. Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu Belediye başkan adayı Mustafa Büyükyapıcı da eşlik etti.

Pazar ziyaretinde pazar esnafından alışveriş yapan Çerçioğlu, Aydın'ın diğer ilçelerine olduğu gibi Karacasu'ya da yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirtti. Pazar esnafı, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu ifade edip özellikle akaryakıttaki durmayan artışın kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na hayat pahalılığından yakınırken, yüksek fiyatlardan dolayı ihtiyaçlarının yarısını alır hale geldiklerini söyledi. Ekonomik şartların özellikle dar gelirli aileleri olumsuz etkilediğini çok yakından bildiklerinin altını çizen Çerçioğlu, bu sebeple sosyal belediyeciliğini üst seviyede uyguladıklarını vurguladı. - AYDIN