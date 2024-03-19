Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlarla iftarda buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftara 5 binden fazla Aydınlı katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerde de iftar sofraları kurdu. İftar sofraları Çine'nin Mutaflar Mahallesi'nde, İncirliova'nın Sandıklı Mahallesi'nde, Kuşadası'nın Güzelçamlı Özer Türk Caddesi'nde, Kuyucak'ın Cumhuriyet Meydanı'nda, Nazilli'nin 23 Nisan Parkı ve Yıldıztepe Mahallesi'nde, Söke'nin Bağarası eski belediye önünde, Efeler'in Merkez Yeniköy Taziye Evi önünde de kuruldu.

Ramazan Ayı, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı bir zaman dilim olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İftar sofraları, bizlere birlikte olmanın, paylaşmanın ve sevgiyle kucaklaşmanın en güzel örneklerini sunuyor" dedi.

İftarını Büyükşehir Belediyesi'nin bereket sofralarında açan 15 binden fazla Aydınlı, kendilerini bir araya getirdiği için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN