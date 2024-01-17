Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlarla Pazarda Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar geçim sıkıntılarından dolayı pazar arabalarını dolduramadıklarını söylerken, çoğu pazarcı esnafı ise geç saatlere kadar siftah yapamadıklarını belirtti.

Çerçioğlu ile görüşen pazarcı esnafı, vatandaşların fiyatların düştüğü geç saatlerde pazara çıktığını, bunun da geçim sıkıntısından kaynaklı olduğunu ifade etti. Vatandaşlar ise tencerelerini kaynatmakta zorlandıklarının altını çizerken, ihtiyaçlarını uygun fiyatlı alabilmek için bütün pazarı dolaşmak zorunda olduklarını söyledi. Yeni yılla birlikte neredeyse her şeye yüksek zam geldiğini söyleyen vatandaşlar, hayat pahalılığının her geçen gün daha da arttığını vurguladı.