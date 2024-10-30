Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Etkinliklerle Kutladı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere on binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'nı doldurdu, kalabalık meydanın dışına taştı.

Aydın'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ana adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Kent Meydanı oldu. Etkinlikler, Kent Meydanı'nda düzenlenen görsel şölen ile başladı. Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği ışık ve ateş gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, marşlara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Işık gösterisinin ardından sevilen sanatçı Afra, şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi. Afra konseri ile başlayan gece, Türkçe rap müziğin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer konseri ile devam etti. Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran 40 bin vatandaş, sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günün anlam ve önemine vurgu yaparak, "Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını hemşehrilerimiz ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Bizlere çağdaş, uygar ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle, saygıyla, özlemle anıyorum. İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.