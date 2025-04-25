Aydın Büyükşehir Belediyesi, Deprem Güvenliği İçin Ücretsiz Testler Yapıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Deprem Güvenliği İçin Ücretsiz Testler Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Deprem Güvenliği İçin Ücretsiz Testler Yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, deprem riskiyle ilgili olarak 2001 yılı öncesi yapılmış 5 kat ve üzerindeki binalarda güvenlik testleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, ücretsiz olarak binalarının depreme dayanıklılığını öğrenebiliyor.

25.04.2025 16:25  Güncelleme: 16:28
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, deprem riskine karşı aldığı tedbirlerle, il genelinde yapıların güvenliğini araştırarak vatandaşları muhtemel afetlere karşı bilgilendirmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde, 2001 yılı öncesi yapılan 5 kat ve üzerindeki yapılar için karot, beton dayanımı, demir donatı tespiti ve rezonans testleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Aydın'da yaşanabilecek deprem riskine karşı önemli bir adım atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, binaların güvenliği konusunda da hassas davranıyor. Vatandaşlar, gerekli belgelerle Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvurarak ücretsiz bir şekilde oturdukları yapıların depreme dayanıklılığını öğrenebiliyor.

Verilen hizmet ile vatandaşların apartmanlarının her katındaki kolon ve kirişlerden numuneler alınıyor. Ekipler, binanın içindeki taşıyıcı sistem elemanlarının projeye uygunluğunu kontrol edip rölövesini çıkarıyor. Daha sonra röntgen cihazı ile kolon içindeki donatılar tespit ediliyor. Sıyırma işlemleri yapılarak taşıyıcı sistem içindeki demir donatıların çap ve adetleri belirleniyor. Numunelerin dayanımları, yine Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKAK sertifikalı laboratuvarında değerlendiriliyor, sonuçlar vatandaşlara kapsamlı bir rapor olarak iletiliyor.

"Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada yaşayan Orhan Demir, başvuruları üzerine gerçekleştirilen testten memnun kaldıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Demir, "Deprem korkutucu bir gerçek, bizlerin de güvenlik önemlerini almamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir hizmet olduğunu duyduk, apartman sakinlerimiz ile birlikte karar alarak müracaatımızı gerçekleştirdik. Bizlere kısa zaman içerisinde dönüş sağlayarak binamızı detaylı bir şekilde incelediler. Bodrum katından en üst kata kadar karotlar alındı, testler yapıldı. Yapılan test sonucu binamız çok şükür sağlam çıktı. Depreme hazırlıklı olmak çok önemli, can güvenliğimiz için tedbirimizi almalıyız. Belediyemiz bu konuda bize çok yardımcı oldu, artık kendimizi daha güvende hissediyoruz. Herkes Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapabilir, bu testi tamamıyla ücretsiz bir şekilde yaptırabilir. Özlem Başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu: Afetlere hazırlık için güç birliği ile çalışmaya devam edeceğiz

Muhtemel afetlere karşı çalışmalarının süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim her zaman önceliğimizdir. Muhtemel afetlere karşı vatandaşlarımız ile güç birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyemize başvuru yaparak deprem riskine karşı binalarının sağlamlığını kontrol ettirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Deprem Güvenliği İçin Ücretsiz Testler Yapıyor - Son Dakika

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