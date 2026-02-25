Aydın Büyükşehir\'den Eğridere\'de iftar sofrası

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazar Eğridere Mahallesi'nde iftar yemeği verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Eğridere Mahallesi'nde verilen iftar yemeğine katılan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, " Aydın Büyükşehir Belediyemiz Bürokratları ve Meclis Üyelerimizle birlikte katıldık. Ardından kahvehanede vatandaşlarımızla bir araya geldik.

İftar yemeğine katılan ve bizi misafir eden tüm mahalle halkına teşekkür ederim. İftar sofrasını bizimle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN