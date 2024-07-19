Aydın Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Aşure İkramlarını Gerçekleştirdi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarını, bu yıl da gerçekleştirdi.

Binlerce vatandaşa yapılan aşure ikramı, Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Efeler Aydın Büyükşehir Belediyesi önü, Söke Koca Cami önü ve Nazilli Altıntaş Mahallesi Uzun Çarşı girişinde 6 bin kişiye aşure ikram edildi. Vatandaşlar, gelenekleri yaşatmaya devam ettiği için Çerçioğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - AYDIN