Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO Ortaklığıyla Yunan Adalarına Feribot Seferleri Düzenleyecek - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO Ortaklığıyla Yunan Adalarına Feribot Seferleri Düzenleyecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO ortaklığıyla Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri düzenlemeye hazırlanıyor. Seferler sayesinde Aydınlı vatandaşlar 45 dakikada Aydın'dan Avrupa'ya geçebilecek.

03.06.2024 21:48
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO ortaklığıyla Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferi düzenlemeye hazırlanırken, Aydınlı vatandaşlar da seferler sayesinde 45 dakikada Aydın'dan Avrupa'ya geçebilecek.

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO ortaklığıyla Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri düzenleyecek. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Kuşadası'ndan Yunan adalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yunan adalarına seferler düzenlenmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde seferlerin başlayacağı düzenli olarak karşılıklı seferlerin yapılacağı öğrenilirken, söz konusu seferlerin ardından Kuşadası turizminin daha da hareketleneceği öngörülüyor.

Kuşadası'nın Aydın Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle turizm alanında daha güçlü bir destinasyon haline geleceği, karşılıklı olarak yapılacak seferlerle Kuşadası esnafına da büyük katkı sağlanacağı hedeflenirken, feribot seferlerinin yapılacağını öğrenen Aydınlı ve Egeli vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO Ortaklığıyla Yunan Adalarına Feribot Seferleri Düzenleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO Ortaklığıyla Yunan Adalarına Feribot Seferleri Düzenleyecek - Son Dakika
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