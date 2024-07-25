Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karatepe Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması yapıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karatepe Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karatepe Mahallesi\'nde yol düzenleme çalışması yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkı ve üreticiler daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

25.07.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Aydın genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleri yenilenen yollarla buluşturmaya devam ediyor. Fen işleri Daire Başkanlığı ekipleri Köşk ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yer alan yolda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Mahalle halkının ve üreticilerin bağ, bahçe ve tarla ulaşımı için sıklıkla kullandığı yol, çalışmaların tamamlanması ile daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal mahalleleri de güvenli yollarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Köşk ilçesi Karatepe Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Tesviye çalışması gerçekleştirilen yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların ve üreticilerin kullanımına sunulacak.

Aydın'ın dört bir yanında hizmetleri vatandaşlar ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın 17 ilçesinde bulunan tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimiz tarafından kırsal mahallelerimizde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor, üreticilerimiz için bağ, bahçe ve tarla yollarını daha güvenli, daha konforlu hale getiriyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karatepe Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması yapıyor - Son Dakika

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