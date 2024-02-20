Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası\'nda Sahil Düzenlemesi Başlattı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası merkezde 2 bin 500 metre uzunluğundaki sahil şeridinde düzenleme çalışmasına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaların Kuşadası'nı daha da modern hale getireceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, başlattığı düzenleme çalışmasıyla Kuşadası'nda 2 bin 500 metrelik sahil şeridi boyunca bir yürüyüş ve bisiklet yolu daha oluşturuyor. Sahil şeridinde plaj voleybolu alanı, seyir alanları ile İsmail Cem ve Atatürk meydanlarında da düzenleme yapılacağını belirten Başkan Çerçioğlu, daha modern bir görünüm için peyzaj çalışmalarına da yer verileceğinin altını çizdi.

Çerçioğlu, daha önce Kuşadası Sevgi Plajı boyunca 20 kilometre uzunluğundaki alanda bisiklet ve yürüyüş yolu yaptıklarını hatırlatarak, "Kuşadası Türkiye'de turizmin başladığı ilk tatil beldesi. Bizler de döviz girdisiyle Aydın'ın ve Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sunan Kuşadası'nın daha yaşanabilir bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.