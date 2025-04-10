Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yarışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' temalı ödüllü resim yarışması düzenleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlı çocukları etkinlikler ile buluşturmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyecek olduğu yarışmaya; 3-6 yaş arası çocuklar ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bu özel günde yeteneklerini ortaya koyacaklar.

Çocuklar eserlerini 14 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne elden ya da kargoyla teslim edecekler. Yarışma sonuçları 18 Nisan tarihinde www.aydın.bel.tr web adresinden duyurulacak.

Başkan Çerçioğlu, tüm çocukları yarışmaya katılarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevincini ve gururunu paylaşmaya davet etti. - AYDIN