Başkan Çerçioğlu, bayram boyunca ve sonrasında devam edecek olan aktivitelerle Tekstil Park'ın Aydınlılara hizmet vereceğini kaydetti. Her bayramın çocukların hayalleri kadar güzel geçmesi dileğini paylaşan Çerçioğlu, tüm yurttaşların Kurban Bayramı 'nı kutladı.

Kaynak: ANKA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Dondurma İkramı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.