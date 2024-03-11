Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programları Düzenliyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programları Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programları Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ın farklı noktalarında iftar programları düzenlemeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, bugün Aydın genelinde 9 farklı noktada düzenlediği iftar programlarıyla toplam 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.

11.03.2024 20:58  Güncelleme: 21:03
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ın farklı noktalarında iftar programları düzenlemeye başladı.

Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftara katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; ramazan ayının bolluk, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Atatürk Kent Meydanı'ndaki iftarda Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, bugün Aydın genelinde 9 farklı noktada düzenlediği iftar programlarıyla toplam 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı, Efeler Kadıköy Mahallesi, Germencik Ortaklar Mahallesi, İncirliova Acarlar Mahallesi, Söke Çeltikçi Mahallesi, Bozdoğan merkez, Kuşadası Davutlar Mahallesi, Yenipazar merkez ve Nazilli 23 Nisan Parkı'nda kurulan iftar sofralarında iftarlarını açan vatandaşlar Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Düzenlenen iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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