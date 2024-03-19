Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenledi. Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Mesudiye Mahallesi Şerbetçi Caddesi, Didim Akyeniköy Pazar Yeri Menderes Caddesi, Koçarlı Cumhuriyet Meydanı, Köşk Beyköy Meydanı, Kuyucak Pamukören Pazar Yeri Papatya Sokak, Nazilli 23 Nisan Parkı, Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Sultanhisar Salavatlı Kapalı Pazar Yeri'nde iftar sofraları kuruldu. 15 bin kişi iftarını Büyükşehir'in sofralarında açtı.

Aydınlılar, Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri ve bereketli iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberliğimizin yansıması olan iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN