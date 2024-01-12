 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde Çine'de pilav hayrı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde Çine'de pilav hayrı düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Çine'de pilav hayrı düzenledi. Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili\'nde Çine\'de pilav hayrı düzenledi
12.01.2024 - 00:17,  Güncelleme: 00:19
Abone Ol

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Regaip Kandili dolayısıyla Çine'de düzenlediği hayra katılan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak,  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tüm ilçe halkı adına teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Çineli vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Taksi Durağı Meydanı'nda gerçekleşen hayra katılarak, vatandaşlara kendi elleriyle pilav dağıtıp, kandillerini kutladı. Regaip Kandili'nin ilçeye, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini dileyen Başkan Kıvrak, "Bereketi, rahmeti ve huzuruyla üç ayların müjdecisi Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Bu hayırlı günde Çine'mizi unutmayarak pilav hayrı düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Kıvrak'a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Semra Eroğlu, Belediye Meclis Üyeleri Timuçin Karabulut ve Cengiz İnce ile CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay da eşlik etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Regaib Kandili, Çine, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde Çine'de pilav hayrı düzenledi - Son Dakika


00:36
Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19
ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55
Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57
Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler

Son Dakika
00:36 Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19 ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55 Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57 Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 01:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde Çine'de pilav hayrı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement