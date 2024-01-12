Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili\'nde Çine\'de pilav hayrı düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Regaip Kandili dolayısıyla Çine'de düzenlediği hayra katılan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tüm ilçe halkı adına teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Çineli vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Taksi Durağı Meydanı'nda gerçekleşen hayra katılarak, vatandaşlara kendi elleriyle pilav dağıtıp, kandillerini kutladı. Regaip Kandili'nin ilçeye, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini dileyen Başkan Kıvrak, "Bereketi, rahmeti ve huzuruyla üç ayların müjdecisi Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Bu hayırlı günde Çine'mizi unutmayarak pilav hayrı düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Kıvrak'a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Semra Eroğlu, Belediye Meclis Üyeleri Timuçin Karabulut ve Cengiz İnce ile CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay da eşlik etti.