Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadın Oyunları Festivali'nde 'Şatonun Altında' oyunuyla perde açtı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadın Oyunları Festivali'nde 'Şatonun Altında' oyunuyla perde açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadın Oyunları Festivali\'nde \'Şatonun Altında\' oyunuyla perde açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 'Şatonun Altında' oyunuyla başlayan festival, 29 Şubat Perşembe gününe kadar üç oyunla daha sanatseverlerle buluşacak. Ücretsiz biletler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

27.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Kadın Oyunları Festivali'nde 'Şatonun Altında' oyunuyla 'perde' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 'Şatonun Altında' oyunuyla başlayan festival, 29 Şubat Perşembe gününe kadar üç oyunla daha sanatseverlerle buluşacak.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek oyunların ücretsiz biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Birbirinden güzel oyunlara tüm Aydınlıları davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadın Oyunları Festivali'nde 'Şatonun Altında' oyunuyla perde açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadın Oyunları Festivali'nde 'Şatonun Altında' oyunuyla perde açtı - Son Dakika
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