Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı\'nı Onayladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 100'e yakın kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün yanı sıra binlerce vatandaştan görüş alarak Aydın'ın ulaşımdaki geleceğine karar verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iki yıllık bir çalışmanın ardından hazırlanan 'Ulaşım Ana Planı'nın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunulduğunu, Aydın'ı Aydınlılarla beraber yönetmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2040 yılına kadar Aydın'daki ulaşımın anayasası niteliğini koruyacak olan 'Ulaşım Ana Planı'na paydaşlarla birlikte karar vererek son noktayı koydu. Planın oluşturulmasında Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde farklı noktalarda olmak üzere 73 kavşakta trafik sayımları gerçekleştirildi. Aydın'ın merkez noktalarıyla komşu illere bağlanan yollarda bin 500 sürücüyle anket yapılırken, projeksiyona uygunluğu görmek için 40 noktada da perde ve kordon kesit etütleri yapıldı.

Diğer taraftan Aydın'ın en kalabalık ilçeleri olan ve projeksiyona göre de bu özelliklerini koruyacak olan Efeler, Söke, Kuşadası, Didim, Nazilli ile İncirliova ilçesinde hane halkı, yolcu, yaya, otopark kullanıcısı ve bisiklet sürücüsü toplam 30 bin kişiyle anket gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, ulaşımda geçirilen süre ve yönünün simülasyonunun yanı sıra gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarıyla Aydın'da bundan sonra ulaşım ağına dair yapılacak her yatırım bu ana plana göre gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sonucunda Aydın'ın 2040 yılına kadarki ulaşım ihtiyaçları belirlendi. Bu plana göre yaya, bisiklet, karayolu ve toplu ulaşım yatırımlarıyla birlikte Aydın kent merkezinin çevre yerleşim bağlantıları ile katlı kavşak ve hemzemin kavşak düzenlemeleri gibi yatırımlara yön verilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Ulaşım Ana Planı'nın Aydın'a hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN