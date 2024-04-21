Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri düzenliyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Tekstil Park'ta çocuklara dopdolu bir program hazırladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları düzenlenen etkinliklere davet etti.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birçok etkinlikle coşku içerisinde kutlayan Büyükşehir Belediyesi, bu geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen etkinliklerde binlerce çocuk doyasıya eğleniyor. Çocuklar gün boyu şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenirken etkinlikler 23 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içerisinde kutladıklarını ifade eden Çerçioğlu, tüm çocukları Aydın Tekstil Park'a davet etti. - AYDIN