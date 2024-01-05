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Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Nedeniyle Sürücüler Endişeli - Son Dakika
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Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Nedeniyle Sürücüler Endişeli

Aydın-Çine Karayolu'nda her sabah oluşan yoğun sis, sürücüler için riskli bir hal alıyor. Sisli havada güvenliği sağlamak adına sürücüler, yol güzergahında gerekli işaretlemelerin yapılmasını ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor.

Aydın-Çine Karayolu\'nda Yoğun Sis Nedeniyle Sürücüler Endişeli
05.01.2024 - 10:36,
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Aydın- Çine Karayolu hemen hemen her sabah oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler için riskli bir hal alıyor. Bu durum, geçmiş dönemlerde Türkiye genelinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının hatırlanmasına neden olurken, araç sürücüleri yol güzergahında gerekli işaretlemelerin yapılmasını istiyor.

Aydın-Çine Karayolu üzerinde sis görüş mesafesini düşürürken, araçların ilerlemesini zorlaştırarak trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Onlarca insanın ülke genelinde sis nedeniyle gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybettiği geçmiş olaylar yolu kullanan sürücüleri de endişelendiriyor. Sisli havada güvenliği sağlamak adına alınması gereken önlemler ve yapılması gereken işaretleme çalışmaları konusunda talepte bulunan sürücüler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için acil adımlar atılmasını istiyor. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için yolların uygun şekilde işaretlenmesi, sürücüleri uyaran trafik levhalarının yerleştirilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguluyor.

Karayolu bakım ekiplerinin sisli havalarda daha etkin bir şekilde görev almalarını talep eden sürücüler, "Burada her sabah yoğun sis oluyor. Öyle zaman geliyor ki nadiren de olsa araçların birkaç metre ötesini dahi görmeden neredeyse tampon tampona gidiliyor. Sis nedeniyle ufak tefek kazalar da yaşanıyor olsa da ülke genelinde sis nedeniyle yakın zamanda yaşanan ölümlü trafik kazaları bizleri endişelendiriyor. Bölgede ilgili kurumlardan gerekli uyarı levhalarının konulması ve işaretleme çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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