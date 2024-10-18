Aydın\'da 2024 Yılı Yatırımları Ele Alındı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 4'üncü Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 4'üncü Dönem Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Aydın'da 2024 yılının Ocak- Eylül aylarını kapsayan dönemindeki yatırımların görüşüldü. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aydın'da yatırımcı kuruluşlar bazında 2024 yılında uygulanan 366 projeden 75'i tamamlandı. Geriye kalan 291 projenin, 194'ü devam ederken, 8'i ihale aşamasında, 89'una ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu yatırımların toplam proje tutarı 49 milyar 377 milyon 699 bin lira, önceki yıllar harcaması 12 milyar 337 milyon 412 bin lira, 2024 yılı ödeneği 12 milyar 245 milyon 229 bin liradır. 2024 yılı harcaması ise 8 milyar 379 milyon 94 bin liradır. Yatırımlarımızda dönem itibarıyla yüzde 41,96 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" diye konuştu.

2024 yılı ödeneğinin dağılımına göre ilk 3'te yer alan kuruluşlardan bahseden Vali Canbolat, diğer kamu hizmetleri ve sosyal hizmetlerin 4 milyar 177 milyon 942 bin lira ile ilk sırada, sağlık hizmetlerinin 2 milyar 51 milyon 611 bin lira ile ikinci sırada, ulaştırma ve haberleşmenin bir milyar 847 milyon 974 bin lirayla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Vali Canbolat, kurumlar bazında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün 6 milyar 177 milyon 754 bin lirayla birinci sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün 5 milyar 422 milyon 329 bin lirayla ikinci sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün ise 2 milyar 923 milyon 655 bin lirayla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Belediyeler bazında 76 projeden 41'inin tamamlandığını aktaran Vali Canbolat, "Belediyeler bazında Aydın'da 2024 yılında uygulanan 76 projeden 41'i tamamlandı. Geriye kalan 35 projenin, 22'si devam ederken, 3'ü ihale aşamasında, 10'una ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadı. Bu yatırımların toplam proje tutarı ise 3 milyar 282 milyon 11 bin lira olurken, önceki yıllar harcaması 946 milyon 628 bin lira, 2024 yılı ödeneği bir milyar 883 milyon 878 bin liradır. 2024 yılı harcaması ise bir milyar 650 milyon 780 bin liradır. Yatırımlarımızda dönem itibarıyla yüzde 79,14 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" görüşlerini dile getirdi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarının 52 milyar 659 milyon 710 bin lira, önceki yıllar harcamasının 13 milyar 284 milyon 40 bin lira, 2024 yılı ödeneğinin 14 milyar 129 milyon 108 bin lira olduğunu belirterek, "2024 yılı harcaması ise 10 milyar 29 milyon 874 bin lira, toplam harcama tutarı 23 milyar 313 milyon 914 bin liradır. İlimizde 2024 yılında uygulanan 442 projeden 116'sı tamamlanmıştır. Geriye kalan 326 projenin 216'sı devam etmekte, 11'i ihale aşamasında, 99'una ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır" diye konuştu. - AYDIN