Aydın'da 2024 Yılı Yatırımları Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da 2024 Yılı Yatırımları Ele Alındı

Aydın\'da 2024 Yılı Yatırımları Ele Alındı

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 4'üncü Dönem Toplantısı'nda, 2024 yılı yatırımları ve proje durumu değerlendirildi. Toplam 442 projeden 116'sının tamamlandığı, kalan projelerin durumu hakkında bilgi verildi.

18.10.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 4'üncü Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 4'üncü Dönem Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Aydın'da 2024 yılının Ocak- Eylül aylarını kapsayan dönemindeki yatırımların görüşüldü. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aydın'da yatırımcı kuruluşlar bazında 2024 yılında uygulanan 366 projeden 75'i tamamlandı. Geriye kalan 291 projenin, 194'ü devam ederken, 8'i ihale aşamasında, 89'una ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu yatırımların toplam proje tutarı 49 milyar 377 milyon 699 bin lira, önceki yıllar harcaması 12 milyar 337 milyon 412 bin lira, 2024 yılı ödeneği 12 milyar 245 milyon 229 bin liradır. 2024 yılı harcaması ise 8 milyar 379 milyon 94 bin liradır. Yatırımlarımızda dönem itibarıyla yüzde 41,96 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" diye konuştu.

2024 yılı ödeneğinin dağılımına göre ilk 3'te yer alan kuruluşlardan bahseden Vali Canbolat, diğer kamu hizmetleri ve sosyal hizmetlerin 4 milyar 177 milyon 942 bin lira ile ilk sırada, sağlık hizmetlerinin 2 milyar 51 milyon 611 bin lira ile ikinci sırada, ulaştırma ve haberleşmenin bir milyar 847 milyon 974 bin lirayla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Vali Canbolat, kurumlar bazında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün 6 milyar 177 milyon 754 bin lirayla birinci sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün 5 milyar 422 milyon 329 bin lirayla ikinci sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün ise 2 milyar 923 milyon 655 bin lirayla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Belediyeler bazında 76 projeden 41'inin tamamlandığını aktaran Vali Canbolat, "Belediyeler bazında Aydın'da 2024 yılında uygulanan 76 projeden 41'i tamamlandı. Geriye kalan 35 projenin, 22'si devam ederken, 3'ü ihale aşamasında, 10'una ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadı. Bu yatırımların toplam proje tutarı ise 3 milyar 282 milyon 11 bin lira olurken, önceki yıllar harcaması 946 milyon 628 bin lira, 2024 yılı ödeneği bir milyar 883 milyon 878 bin liradır. 2024 yılı harcaması ise bir milyar 650 milyon 780 bin liradır. Yatırımlarımızda dönem itibarıyla yüzde 79,14 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" görüşlerini dile getirdi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarının 52 milyar 659 milyon 710 bin lira, önceki yıllar harcamasının 13 milyar 284 milyon 40 bin lira, 2024 yılı ödeneğinin 14 milyar 129 milyon 108 bin lira olduğunu belirterek, "2024 yılı harcaması ise 10 milyar 29 milyon 874 bin lira, toplam harcama tutarı 23 milyar 313 milyon 914 bin liradır. İlimizde 2024 yılında uygulanan 442 projeden 116'sı tamamlanmıştır. Geriye kalan 326 projenin 216'sı devam etmekte, 11'i ihale aşamasında, 99'una ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 2024 Yılı Yatırımları Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 2024 Yılı Yatırımları Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.