Aydın\'da 23 Nisan etkinlikleri başlıyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Tekstil Park'ta çocuklar için program düzenliyor.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, geleneği bu yıl da sürdürüyor. Aydın Tekstil Park'taki etkinlikler, 23 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları etkinliklere davet etti.