Aydın\'da 4-6 yaş grubu Kur\'an kursu öğrencilerine şenlik düzenlendi

Yerel

Aydın'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşunun 100. yılı ve 4-6 yaş Kur'an kurslarının açılışının 10. yılı etkinlikleri kapsamında Aydın'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Çocuk Sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibi minikleri hem güldürdü hem düşündürdü. Goncagül ve ekibi, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, çocuk ilahileri ve kukla gösterisi gibi etkinliklerle çocukları eğlendirdi. İl ve İlçe Gençlik Koordinatörlüğü'nün organizesi ile kurulan oyun parkında gönüllerince vakit geçiren minikler gün boyu arkadaşları ile vakit geçirdi. - AYDIN