Aydın\'ın Efeler ilçesinde düşerek hayatını kaybeden Ülkü Solak son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Ülkü Solak düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda 26 Şubat Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanlarından merhum Mustafa Çezik'in kızı, CHP Efeler İlçe Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Harun Solak'ın eşi Öğretmen Ülkü Solak (46) henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü. Solak'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Solak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Sevenleri son yolculuğuna uğurladı
Hayatını kaybeden Solak için Zafer Mahallesi'nde bulunan Aytepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solak'ın naaşı Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN
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