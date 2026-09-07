Aydın'da 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu emeklilikten sonra yeniden dükkan açtı - Son Dakika
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Aydın'da 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu emeklilikten sonra yeniden dükkan açtı

Aydın\'da 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu emeklilikten sonra yeniden dükkan açtı
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Aydın'da yaşayan 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu, emeklilik hayatına alışamayınca 70 yaşından sonra yeniden terzilik dükkanı açtı. Çalışmadan yaşamanın işkence gibi geldiğini belirten Dayıoğlu, para için değil düzenli ve sosyal bir hayat için çalıştığını ve artık daha mutlu olduğunu söyledi.

Aydın'da yaşayan 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu, emekliliğin hayal ettiği gibi bir şey olmadığını görünce 70 yaşından sonra yeniden dükkan açıp eski mesleğine geri döndü. Çalışmaya alışmış bir erkek için evde oturmanın kendisine göre bir ödül değil adeta işkence olduğunu belirten Dayıoğlu, "Dünya hayatında çalışmak, toplumla iç içe yaşamak bir nimetmiş. Bunu emekli olunca anladım" dedi.

Çalışma hayatının içinde olup emekliliği hayal eden pek çok erkeğin 'rahat ederim' hayali ile dört gözle beklediği emeklilik hayatının bazı erkekleri memnun etmediğini belirten Ali Dayıoğlu, evde hiçbir iş yapmadan yaşamanın kendisi için çalışmaktan daha zor geldiğini belirtti.

"Yeni hayata alışamayınca yeniden dükkan açıp çalışmaya başladı"

Yıllarca İzmir'de terzilik mesleğini icra edip emekli olduktan sonra hayalini kurduğu hayatı yaşamak için memleketi Aydın'a döndüğünü belirten Ali Dayıoğlu, hareketli bir hayata alışmış erkeklerin emeklilik dönemi için de kendilerine mutlaka bir uğraş bulmalarını tavsiye etti.

Aydın Umurlu'da 1955 yılında dünyaya gelen ve mesleğe 14 yaşlarında iken Umurlu'da terzi çırağı olarak başladığını kaydeden Ali Dayıoğlu, "İlkokula giderken, Umurlu'da Almanyalı Terzi Fevzi diye tanınan ustamın yanına çırak olarak mesleğe başladım. Daha sonra Aydın ve İzmir'de yıllarca terzilik yaptım. Emekli olup kısa süre öncesine kadar çalışmaya devam ettim. 'Artık çalışma hayatı yeter' deyip İzmir'den memleketim Aydın'a taşındım. Ancak kısa bir süre sonra çalışmadan yaşamanın çalışmaktan daha zor olduğunu fark edince 70 yaşından sonra dükkan açıp tekrar çalışmaya başladım. Para için değil düzenli ve sosyal bir hayat yaşamak için çalışıyorum. Şimdi daha sağlıklı, daha düzenli ve daha mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ali Dayıoğlu, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 71 yaşındaki Ali Dayıoğlu emeklilikten sonra yeniden dükkan açtı - Son Dakika

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