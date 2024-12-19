Aydın'da Atatürk Bulvarı'nda Budama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da Atatürk Bulvarı'nda Budama Çalışmaları Tamamlandı

Aydın\'da Atatürk Bulvarı\'nda Budama Çalışmaları Tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Meşrutiyet Mahallesi'nde vatandaşların talepleri doğrultusunda Atatürk Bulvarı'nda budama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar sayesinde bölgedeki sürücü ve yayaların can güvenliği artırıldı.

19.12.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları kente değer katan hizmetler ile buluşturmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu'nun çalışmaları ile kazanan Aydınlı vatandaşlar oluyor.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan ve şehir trafiğinin ana arterlerinden olan Atatürk Bulvarı'nda budama çalışması gerçekleştirdi. Çok sayıda okulun da bulunduğu bölgede Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları 24 saatten kısa sürede tamamlandı. Sürücü ve yayaların can güvenliğini emniyete alan çalışmalar nedeniyle Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Biz talepte bulunduk, Özlem Başkanımız daha da güzelini yaptı"

Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Şefika Uysal, çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Uysal, "Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz mahallemizde hummalı çalışmalar gerçekleştirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na mahallemiz ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Hem mahalle halkımızdan hem de mahallemizde bulunan okullarda çocukları okuyan velilerimizin talepleri üzerine Atatürk Bulvarı'nda budama çalışması gerçekleştirilmesini istedik, Büyükşehir Belediyesi'ne talepleri ilettik. Biz talepleri ilettik, Özlem Başkanımız daha da güzelini yaparak bulvarın tamamında çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca İsmet Sezgin Parkı'nda da çalışma gerçekleştirildi. Burada çalışmalar kısa sürede tamamlandı ve çok güzel oldu. Özlem Başkanımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile artık hem daha güvenli hem de pırıl pırıl"

Atatürk Bulvarı üzerinde özel kurs işletmeciliği yapan Taner Ateş, talepte bulunmalarının ardından çalışmaların kısa sürede başladığını belirtti. Ateş, "Bizlerin burada budama çalışması gerçekleştirilmesi için başvurumuz olduğunda programa alındığını söylemişlerdi zaten. Sağ olsunlar çalışma gerçekleştirildi, şu anda bulvar gerçekten de pırıl pırıl oldu. Kuruyan dallar vardı, bunların öğrenciler için risk oluşturacağından korkuyorduk. Çünkü burası okullar bölgesi ve çok fazla öğrenci buradan geçiyor, ister istemez bizler de tedirgin oluyorduk. Dilekçelerimizi sunmamızın ardından direkt ilgilendi Büyükşehir Belediyesi konuyla. Çalışan arkadaşlarımıza ve Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim, kendisi hiç kırmadı bizi" dedi.

Eğitimci Hakan Bingöl ise çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti ve "Çok fazla öğrencinin geçtiği bir bulvardayız ve kuruyan dallar tehlikeye neden oluyordu. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin burada çalışmalarını tamamlaması ile birlikte risk sıfıra indi, çok güzel oldu. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Atatürk Bulvarı'nda Budama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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