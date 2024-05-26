Aydın\'da Avşar Mahallesi\'nde Boğa Güreşi Heyecanı

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde düzenlenen boğa güreşi heyecanı yaşandı.

Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda boğa, Avşar arenasında ikinci kez kıyasıya mücadele etti. Kupa ve bayrak güreşlerinin yanı sıra; baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan ve teşvik kategorilerinde ödüllü güreşler gerçekleştirildi. Boğa Güreşleri düzenleme komitesinde bulunan Engin Dalma, Murat Çetinkaya, Oğuz Demir, Hüseyin Uyanık ve Hüseyin Duran, tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti.

Boğa güreşi etkinliğine katılanlar arasında çok sayıda vatandaşın yanı sıra Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ve Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak da yer aldı. - AYDIN