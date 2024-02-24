Aydın'da Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Aydın'da Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin Temeli Atıldı

Aydın\'da Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi\'nin Temeli Atıldı

Aydın'da ihtiyaç sahibi insanlara yardım götüren Aymelek Derneği, Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin temelini attı. Dernek, 15 yıldır insanlara umut olmaya devam ediyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende merkezin temeli atıldı.

24.02.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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Aydın'da bakıma muhtaç yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlar için kurulan Aymelek Derneği, kurulduğu günden bu yana insanların yardımına koşmaya devam ederken, Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin temeli atıldı.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Aymelek Derneği, 15 yıldır insanlara umut oluyor. Aymelek Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Yurdagül Altınbaş önderliğinde Aydın'da, her ay binlerce insana hizmet götürülüyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarına devam eden Aymelek Derneği, kurulduğu 2009 yılından bu yana özellikle bakıma muhtaç yaşlılara yalnızlıklarını unutturup, güzel günler yaşatmak için çaba sarf ediyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları tamamlanan Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin startı verildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende merkezin temeli atıldı.

Kendilerinin en mutlu günü olduğunu ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş; "Bugün mutlu günlerimden biriydi. Çok emekti. Mücadeleydi. Çok şeylerden fedakarlıktı ama değdi. Çok şükür. Gündüz Yaşlı Yaşam Merkezi'mizin temelini attık. Yardımcı olan emek veren herkesten Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, İnsan Hakları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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