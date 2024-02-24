Aydın\'da Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi\'nin Temeli Atıldı

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Aydın'da bakıma muhtaç yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlar için kurulan Aymelek Derneği, kurulduğu günden bu yana insanların yardımına koşmaya devam ederken, Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin temeli atıldı.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Aymelek Derneği, 15 yıldır insanlara umut oluyor. Aymelek Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Yurdagül Altınbaş önderliğinde Aydın'da, her ay binlerce insana hizmet götürülüyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarına devam eden Aymelek Derneği, kurulduğu 2009 yılından bu yana özellikle bakıma muhtaç yaşlılara yalnızlıklarını unutturup, güzel günler yaşatmak için çaba sarf ediyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları tamamlanan Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin startı verildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende merkezin temeli atıldı.

Kendilerinin en mutlu günü olduğunu ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş; "Bugün mutlu günlerimden biriydi. Çok emekti. Mücadeleydi. Çok şeylerden fedakarlıktı ama değdi. Çok şükür. Gündüz Yaşlı Yaşam Merkezi'mizin temelini attık. Yardımcı olan emek veren herkesten Allah razı olsun" dedi. - AYDIN