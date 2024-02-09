Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na devredildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrildi.
Çakırbeyli Mahallesi'nde bulunan ve eski Başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan Demokrasi Müzesi, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Aydın Valiliği tarafından yapımı tamamlanarak 15 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile hizmete açıldı. Müze kısa sürede kentin önemli ziyaret noktalarından biri haline gelerek, ziyaretçilerle doldu taştı. Açıldığı günden bu yana Aydın Valiliği'nin gözetiminde hizmet veren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Aydın Valiliği tarafından imzalanan protokol çerçevesinde müzenin idaresi İçişleri Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri tarafından müzedeki envanter sayılarak, personel görevlendirmesi gerçekleştirildi. Adnan Menderes Müzesi'nin aynı konseptle ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.
Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, "Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin Bakanlığımıza devri gerçekleştirilmiştir. Aydın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan ve ilimizin önemli milli değerlerinden olan müzemize herkesi bekliyoruz" dedi. - AYDIN
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