Aydın\'da Çocuk Koruma Toplantısı

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Aydın'da Vali Yardımcısı Meral Uçar başkanlığında 'Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkındaki yönetmelik kapsamında 'Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Meral Uçar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından il genelinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapılarak, çocuklara yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi adına karşılıklı görüş ve alışverişinde bulunuldu. - AYDIN