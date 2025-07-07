Aydın\'da Domates Sezonu ve Pestisit Kontrolü

Aydın'ın Söke ilçesinde domates sezonu hareketliliği başlarken, sahaya inen ilçe tarım ekipleri pestisit kontrolü için hasat öncesinde domateslerden numune aldı.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinin hasat hareketliliği sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarlalardaki kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ilçe tarım ekipleri, hasat öncesi pestisit kalıntı kontrolü için numune alımı gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle hem insan sağlığını korumak hem de ihracat kalitesini artırmak hedeflenirken, numune alımlarının yanı sıra ürün kalitesini de inceleyen ekipler, üreticilere de bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN