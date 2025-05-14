Aydın'da Ecdat Mezarlığı İş Makinesiyle Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Ecdat Mezarlığı İş Makinesiyle Yıkıldı

Aydın\'da Ecdat Mezarlığı İş Makinesiyle Yıkıldı

Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanlık göstermiş olan Aydın'ın Kızılcaköy'ünde, Efeler Belediyesi tarafından ecdad mezarları iş makineleri ile yok edildi. Cenaze dolayısıyla mezarlığa gelen köylüler, mezarların yıkılması karşısında büyük bir şok yaşadı ve duruma tepki gösterdi.

14.05.2025 09:52  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtuluş Savaşı sırasında büyük kahramanlık gösteren illerin başında yer alan Aydın'ın en eski köylerinden biri olan Kızılcaköy'de Efeler Belediyesi tarafından ecdad mezarları iş makineleri ile yerle bir edildi. Bir cenaze dolayısıyla köy mezarlığına gelen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Kurtuluş Savaşı Gazisi dedesinin de mezarının yıkılıp yok edildiğini gören Baki Uyanık gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre; bir cenaze defni dolayısıyla mezarlığa gelen Kızılcaköylüler, mezarlıkta Efeler Belediyesi'nin iş makinesi ile ecdatlarının mezarlarını küreyip yok ettiğini görünce gözlerine inanamadılar. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baki Uyanık, "İnsana ve ölmüşlere saygı vardır. Yunanistan'da Yunan yetkililer ecdat mezarlarımızı yıkıyor diye tepki gösterirdik. Efeler Belediyesi'nin bu yaptığı ile Yunan'dan ne farkı kaldı" diye tepki gösterdi.

Tarihi mezarları yerle bir edilen Kızılcaköy Mezarlığı'nda kameralara konuşan köy sakinlerinden Baki Uyanık, "Öğlen bir cenaze dolayısıyla mezarlığa geldik. İş makinelerinin çalıştığını görünce şaştık. Geldik çalışanlarla görüştük. Çalışanlardan öğrendiğimiz kadarıyla buradan zenginlere mezar yeri satılmış. Satsınlar ama bizim ecdadımızın mezarlarını yıkıp da mı zenginlere yer açacaklar. Burada Kurtuluş Savaşı gazilerinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda mücadeleleri ile varlık göstermiş Çoka Ahmet Efe, Üsen Efeler ve Deli Hasan Efe'nin de mezarları vardı" diyerek mezarların yıkılması talimatını veren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e sitem etti.

Hakkını arayacağını ve ölüsüne saygısı olmayan bir belediye yönetimi düşünemediğini belirten Baki Uyanık, "Bizim köyde işgal yıllarında Yunan Karakolu kurulmuş. Burada ölen bir Yunan askerine bile biz mezar vermişiz. ve halen mezarı durur. Bizde ölüye de saygı vardır. Yunanlılar Batı Trakya'da bizim Türk ve Müslüman mezarlarına zarar verdiğinde kızardık. Şimdi öz memleketimizde ecdat mezarlarımız Efeler Belediyesi tarafından iş makineleri ile yıkılıp yok ediliyor. Bu nasıl bir anlayış" diye yaşadıklarına tepki gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Ecdat Mezarlığı İş Makinesiyle Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

12:26
Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi
12:19
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
12:17
Kritik zirveden detaylar Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 13:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Ecdat Mezarlığı İş Makinesiyle Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.