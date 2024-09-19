Aydın'da Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Aydın\'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Aydın'da gerçekleştirilen Gaziler Günü töreninde konuşan Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece; "Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir.

19.09.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Aydın'da gerçekleştirilen Gaziler Günü töreninde konuşan Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece; "Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk abidesine Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı tarafından çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece; "Bugün burada, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin bağımsızlığı ve huzurunu sağlamak için canlarını ortaya koymuş kahraman gazilerimizi onurlandırmak için toplandık. Bundan tam 103 yıl önce, Sakarya Meydan Savaşı'nın ardından 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik ünvanı verilmesi, Türk ulusunun kendisine özgürlük yolunu açan büyük öndere şükran ve minnet duygularının bir ifadesi olmuştur. Gaziler savaş meydanlarında, terörle mücadelede veya başka görevlere katılmış ya muharip gazi ya da yaralanıp malul gazi olmuşlardır. Bilinmelidir ki, gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Uğruna ölmeyeceğimiz vatan, bizim vatanımız değildir. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, tüm gazilerimize şükranlarımı sunar, onları saygıyla selamlar ve milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara ulaşmasını temenni ederim. Gaziler Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat ve gazilerin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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