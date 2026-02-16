Aydın\'da Gebe Okulu Sertifika Töreni

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu eğitim programını başarıyla tamamlayan ilk grup anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi. Anne ve bebek sağlığını merkeze alan program kapsamında gebelikten doğuma, lohusalık döneminden yenidoğan bakımına kadar pek çok konuda kapsamlı eğitimler verildi.

Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik sürecinde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişimler, doğuma hazırlık ve doğum sürecinin yönetimi, nefes ve gevşeme teknikleri, lohusalık dönemi, emzirme danışmanlığı ile yenidoğan bakımı gibi temel başlıklarda yapılandırılmış bilgiler sunuldu. Eğitimlerin, alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından kanıta dayalı yöntemlerle yürütüldüğü ve anne adaylarının doğum sürecine bilinçli, güvenli ve hazırlıklı şekilde ilerlemelerinin amaçlandığı belirtildi. Sağlıklı gebelik sürecinin desteklenmesi ve anneliğe güvenli bir başlangıç yapılması hedefiyle yürütülen Gebe Okulu programının tüm gebelere açık olduğu ifade edilirken, programa katılmak isteyenlerin hastanenin ilgili biriminden detaylı bilgi alabileceği bildirildi. - AYDIN