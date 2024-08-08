Aydın'da geçici domates hasat töreni düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da geçici domates hasat töreni düzenlendi

Aydın\'da geçici domates hasat töreni düzenlendi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında gerçekleştirilen geçici domates üretimi için hasat töreni düzenlendi. Proje ile çiftçilere destek sağlanarak tarımsal üretimin arttırılması hedefleniyor.

08.08.2024 13:28
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Aydıın'ın Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi'nde geçci domates hasat töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Kuyucak Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 900 eakım ve üzeri mahallelerde geççi domates üretiminin yaygınlaştırılması projesi ile 24 - 27 Mayıs tarihlerinde 736 çiftçiye yüzde 75 bakanlık katkısı ile dağıtımı gerçekleştirilen 275 bin adet domates fidesi için hasat töreni gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgiler veren Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Proje ile dekara bin fide dikimi yapılmak suretiyle toplam 275 dekar alanda domates üretimi gerçekleştirildi. Proje ile pazardaki arz boşluğunun doldurulması, mahallelerdeki çiftçilerin tarımsal üretimlerine katkı ve çeşitlilik sağlayarak gelirlerinin arttırılması, refah seviyelerinin yükseltilerek kırsaldan kente göçün önlenmesi hedefleniyor. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Hasat Şenliği'ne Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcıları Ali Rüstem Şanlı ve H. Eray Yeşilçayır, Kuyucak İlçe Tarım Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, Ziraat Odası Başkanı, davetliler ve üreticiler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kuyucak, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da geçici domates hasat töreni düzenlendi - Son Dakika

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