Aydın'da Gençler Bowling Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Gençler Bowling Turnuvası Sona Erdi

Aydın\'da Gençler Bowling Turnuvası Sona Erdi

Kuşadası'nda yapılan Okullar Arası Gençler Bowling İl Birinciliği'nde İncirliova, şampiyon oldu.

22.11.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Gençler Bowling İl Birinciliği müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmalarla sona erdi.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen turnuva, Kızlar ve Erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Turnuvada 8 okuldan toplam 46 sporcu mücadele etti. Kızlar kategorisi büyük çekişmeye sahne oldu. İncirliova Spor Lisesi başarılı performansıyla turnuvayı birinci olarak tamamlarken, Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi ikinci, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi üçüncü, İncirliova Bahçeşehir Koleji ise dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde İncirliova Spor Lisesi üstün performansını ortaya koyarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi ikinci, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi üçüncü, İncirliova Bahçeşehir Koleji ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ve sporculara madalya ve kupaları, düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Turnuvaya katılarak mücadele eden tüm sporcularımızı ve takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İncirliova, Kuşadası, Turnuva, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Gençler Bowling Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 17:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Gençler Bowling Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.