Aydın\'da Gençler Bowling Turnuvası Sona Erdi

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Gençler Bowling İl Birinciliği müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmalarla sona erdi.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen turnuva, Kızlar ve Erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Turnuvada 8 okuldan toplam 46 sporcu mücadele etti. Kızlar kategorisi büyük çekişmeye sahne oldu. İncirliova Spor Lisesi başarılı performansıyla turnuvayı birinci olarak tamamlarken, Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi ikinci, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi üçüncü, İncirliova Bahçeşehir Koleji ise dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde İncirliova Spor Lisesi üstün performansını ortaya koyarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi ikinci, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi üçüncü, İncirliova Bahçeşehir Koleji ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ve sporculara madalya ve kupaları, düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Turnuvaya katılarak mücadele eden tüm sporcularımızı ve takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. - AYDIN