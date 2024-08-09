Aydın'da Gıda İşletmelerine Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da Gıda İşletmelerine Denetimler Sürüyor

Aydın\'da Gıda İşletmelerine Denetimler Sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, halk sağlığını koruma amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uygun hareket etmeyen işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor.

09.08.2024 09:32
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Aydın'ın Söke ilçesinde, halk sağlığını koruma amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim tesislerinde yapılan denetimler aralıksız sürdürülüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediği incelenirken kurallara uymayan işletmelere ise idari yaptırımlar uygulanıyor. Yetkililer, bu denetimlerin halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, denetimlerin aralıksız devam edeceği ve bu sayede vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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