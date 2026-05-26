Aydın\'da bayram öncesi Halk Ekmek yoğunluğu

Kurban Bayramı arife gününde Aydın'da çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarında da hareketlilik dikkat çekerken, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram hazırlıkları kapsamında alışverişe çıkan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için kent genelinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle uygun fiyatı nedeniyle vatandaşların tercih ettiği Halk Ekmek büfelerinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda oluşan kuyruklar cadde boyunca uzadı. Vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri nedeniyle Halk Ekmek'in bütçelerine katkı sağladığını belirtirken, uygun fiyat ve erişilebilir hizmetin önemli olduğunu ifade etti. Özellikle emekliler, dar gelirli aileler ve kalabalık haneler tarafından tercih edilen Halk Ekmek satış noktalarında personel de yoğun mesai yaptı. - AYDIN