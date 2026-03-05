Aydın\'da hayvan pazarlarında yeni dönem: "Kurallar ve saatler belirlendi"

Aydın'da hayvan pazarlarında yeni düzenleme yürürlüğe girerken, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla pazarlara sabah 06.00'dan önce hayvan girişine izin verilmeyecek.

Aydın'da hayvan pazarlarının faaliyet günleri ve giriş kuralları yeniden düzenlendi. İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda 6 Mart 2026 tarihinden itibaren il genelindeki hayvan pazarları belirlenen gün ve saatlerde hizmet verecek. Alınan karara göre hayvan pazarlarına sabah saat 06.00'dan önce hayvan girişi yapılmasına izin verilmeyecek. Buna göre Nazilli Ticaret Borsası Büyükbaş Hayvan Pazarı Salı günleri, Nazilli Ticaret Borsası Küçükbaş Hayvan Pazarı ile Çine Belediyesi Hayvan Pazarı Perşembe günleri, Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı Cuma günleri ve Efeler Belediyesi Dalama Hayvan Pazarı ise Pazar günleri saat 06.00 itibarıyla faaliyet gösterecek.

Sağlık belgeleri kontrol edilecek

Hayvan pazarlarına girişte ise sağlık ve belge kontrolleri zorunlu olacak. Sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılmamış, küpe ve belge kontrolleri tamamlanmamış hayvanların pazarlara girişine izin verilmeyecek. Komisyon, il dışından getirilen hayvanlar için veteriner sağlık raporu, il içinden getirilen sığır ve mandalar için pasaport, koyun ve keçiler için ise nakil belgesi veya beyanname bulundurulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca yeni salgın hastalıkların yaşanmaması ve hayvan sağlığının korunması için yetiştiricilerin belirlenen kurallara uyması gerektiği vurgulandı. - AYDIN