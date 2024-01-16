 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı

Aydın, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olup demokrasinin beşiği olarak nitelendirilmektedir. Son bir yılda Aydın'da ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 9 azalmıştır. Aydın'da toplam 10 bin 206 yabancı yaşamaktadır ve bu yabancılar 118 farklı ülkeden gelmektedir. Aydın'da en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası ilçesinde yaşamaktadır ve en fazla İngiliz uyruklu vatandaşlar bulunmaktadır.

Aydın\'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı
16.01.2024 - 15:02,
Abone Ol

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 10 bin 206 yabancı yaşarken, son 1 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 9 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

31 Aralık 2022 verilerine göre 11 bin 234 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 11 Ocak 2024 verilerine göre 10 bin 206 oldu. Yaklaşık 1 yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yüzde 9 oranında azalma yaşanırken, toplam bin 28 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 11 Ocak 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 108 bin 911 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Aydın'da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Aydın, Ege, Yerel Haberler, Göçmenler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı - Son Dakika


15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı

Son Dakika
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:16:08. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement