Aydın'da Jandarma, Milli Parkı Ziyaret Eden Vatandaşların Bayramını Kutladı

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Aydın'da jandarma ekipleri Milli Parkı ziyaret eden vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kavaklı Karakol Komutanlığı personelleri ile birlikte Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkları ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin bayramları kutlanarak şeker ve kolonya ikram edilmiş olup çocuklara jandarma çocuk ve boyama dergisi, balon ve Şanlı Türk Bayrağı hediye edildi.

Ziyaretçilere, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapılırken özellikle mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olunması adına "Her Şey Elimizde" mottosuyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - AYDIN