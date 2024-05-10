Aydın\'da Jandarma Trafik Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

Yerel

Aydın'da jandarma trafik ekipleri çeşitli ilçelerde gerçekleştirdiği stant etkinlikleri ile vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çine Belediye binası önünde, Didim ilçesi Akbük, Akköy, Akyeniköy mahallelerinde, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde, Karacasu ilçesi Merkez ve Palamutçuk mahallelerinde stant kurularak vatandaşların yoğun olduğu bölgelere afiş asıldı. Trafik jandarması tarafından; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, çocukların uyması gereken kurallar ve benzeri konularda bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde vatandaşlara broşür dağıtılarak, çocuklara da boyama kitapları hediye edildi. - AYDIN