Aydın\'da Kadınlar Tarafından Yönetilen Futbol Kulübü Kuruldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 kadın antrenör bir araya gelerek Aydın'da futbol kulübü kurdu. Kentte kadınların yönettiği tek spor kulübünde, geleceğin yıldız futbolcuları yetiştiriliyor.
Yeşil sahaların sultanları güçlerini birleştirdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde antrenörlük yapan ve futbol takımlarında oynayan Melisa Cansu Uzun, Buket Pelin Uzun, Ayşegül Çimentepe ve Kader Köse kentte bir ilki başararak futbol kulübü kurdu. Başkanlığını Melisa Cansu Uzun'un yaptığı kulüp, deneyimli antrenör kadrosuyla geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor. Futbolun yanı sıra çocukların eğitimiyle de birebir ilgilenen antrenörler, ortaya koydukları başarıyla herkesin takdirini topladı.
05-12 yaş grubu minik çocuklara kulüpte eğitim veriliyor. Daha dört ay önce açılan kulübe 60 çocuk kaydını yaptırdı. Çocukları bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal yönde eğitmeyi amaçlayan çalışmalar, haftanın iki günü Efeler Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan futbol sahasında yapılıyor. Altyapı teknik sorumlusu Buket Pelin Uzun koordinesinde alt yapı antrenörleri Ayşegül Çimentepe, Kader Köse ve Eren Kaya yönetiminde antrenmanlara start verildi.
Veliler de gönül rahatlığıyla çocuklarını kulübe gönderip futbol alanında eğitim almalarını sağlıyor.
Kulüp Başkanı Melisa Cansu Uzun, spor kulübü kurma kararını nasıl aldıklarından bahsetti. Erkeklerin yoğun olduğu bir sektöre atıldıklarını belirten Uzun, "Erkek çocuklarına yönelik altyapıda futbol okulu açtık ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aydın'da bir ilki başarmak istedik. Futbolda erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde kadınların da var olup nasıl başarabileceğini göstermiş bulunduk. Kadınların erkeklerin olduğu her sektörde gerçekten başarabileceklerini düşünüyorum. Çünkü biz yaptık biz yaptıysak herkes yapar bunu" dedi.
Üst liglere çıkmak istediklerini ve bunun için de sponsorluklara ihtiyaçları olduğunu belirten Uzun, "Öncelikle nasıl salonlarda topuk sesleri ve topuklu ayakkabı seslerimiz duyuluyorsa sahalarda da artık krampon seslerimiz duyulacak. Hatta daha gür seslerle bağıracağız diyebilirim. Daha sert vuruşlar yapacağız o dikdörtgen karelerin içerisine. Yeşil sahalarda güzel çiçekler açacak ve güzelleştireceğiz" diye konuştu.
Antrenör Pelin Uzun, önceliklerinin çocukların mutlu olmasını sağlamak ve en iyi şekilde eğitmek olduğunu söyledi.
Aydın'dan neden iyi bir futbolcu çıkmasın düşüncesiyle bu yola çıktıklarını belirten Kaleci antrenörü Melike Karaca, çocukları topluma yaraşır bir şekilde yetiştirip başarılı futbolcuların Aydın'dan çıkmasını istediklerini söyledi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da Kadınlar Tarafından Yönetilen Futbol Kulübü Kuruldu - Son Dakika
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